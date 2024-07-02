Фитнес-сообщество РФ обратилось за помощью к правительству

Российские специалисты фитнеса обратились за содействием к председателю правительства Михаилу Мишустину. В письме премьер-министру они просят возместить часть расходов из бюджета, чтобы не допустить замедление развития отрасли.

Послание направило «Национальное фитнес-сообщество» — первое профессиональное объединение операторов фитнес-индустрии. Об этом рассказала NEWS.ru руководитель организации Елена Силина. Авторы констатируют, что в данной индустрии произошёл рост затрат на расходные материалы в среднем на треть по стране.

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Кроме того, в первой половине текущего года увеличились расходы на аренду помещений и техническое обслуживание фитнес-клубов. Как отмечается в послании на имя Мишустина, помощь государства даст возможность стабилизировать развитие отрасли в период низкого летнего сезона.

В целом развитие сдерживает небольшая маржинальная прибыль данного бизнеса. Доход в фитнес-индустрии в среднем по России не превышает восьми процентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительствоФитнес

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