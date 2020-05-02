Фитнес-индустрия выработала меры для открытия клубов после пандемии
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России составила перечень мер для организации безопасного функционирования клубов после снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится на сайте ассоциации. Список подготовлен для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передаёт ТАСС.
Перечень был составлен при консультации с игроками рынка фитнесс-клубов, уточнила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольга Киселёва. В частности, констатирована необходимость соблюдения дистанции в полтора метра среди занимающихся. Бесплатная заморозка контрактов сроком до трех месяцев будет предоставлена клиентам из групп риска, в частности, беременным и гражданам старше 65 лет.
Для контроля на входе в фитнесс-клубы необходимо выделить средства на покупку бесконтактных термометров. Кроме того, надо обеспечить постоянное дежурство персонала для проведения соответствующего контроля, отмечается в перечне мер.
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