Fit Service назвал четыре способа продлить срок службы генератора автомобиля

Увеличению срока службы автомобильного генератора способствует регулярное обслуживание. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский.

Он отметил, что основное внимание следует уделить регулярной проверке натяжения и состояния приводного ремня, который обеспечивает работу генератора. Надлежащее функционирование этих элементов критически важно для безупречной работы генератора.

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Эксперт также предостерег от неправильного обращения с аккумулятором. Особенно важно соблюдать правильную полярность при подключении или при использовании прикуривателя, чтобы избежать повреждений генератора, проводки или других электрических компонентов автомобиля.

Для повышения надежности генератора также рекомендуется периодически проходить ревизию в автосервисе, где специалисты проводят необходимые работы по замене втулок и подшипников, проверке обмотки и диодного моста, а также регулировке и контрольным замерам напряжения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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