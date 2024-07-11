Fit Service назвал четыре способа продлить срок службы генератора автомобиля

Эксперт также предостерег от неправильного обращения с аккумулятором. Особенно важно соблюдать правильную полярность при подключении или при использовании прикуривателя, чтобы избежать повреждений генератора, проводки или других электрических компонентов автомобиля.

Для повышения надежности генератора также рекомендуется периодически проходить ревизию в автосервисе, где специалисты проводят необходимые работы по замене втулок и подшипников, проверке обмотки и диодного моста, а также регулировке и контрольным замерам напряжения, передает «Радиоточка НСН».