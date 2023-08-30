«Автодом»: цены на новые автомобили вырастут на 20% до конца года

В холдинге отметили рост спроса на автомобили в первую неделю августа. Это связано с ослаблением рубля и повышением утильсбора, считают в «Автодоме». Реализация автомобилей превысила отметку в 29 тысяч машин.

Однако позже, после повышения ставки ЦБ и взлетевших цен на авто, темпы продаж в середине августа упали. К концу года ожидается новое обновление прайс-листов. Таким образом, новые автомобили могут вырасти в цене на 15-20%.

Ранее сообщалось, что в России закончились автомобили Audi, BMW, Volvo, Land Rover и другие, официально импортированные ушедшими компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

