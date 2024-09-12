Финские школьники сбежали с экскурсии и пересекли границу с Россией
Группа школьников из Финляндии случайно пересекла границу с Россией в районе Кангаскоски, находящемся неподалеку от реки Хиитоланйоки, всего в километре от российской территории. Как сообщает газета Ilta-Sanomat от 12 сентября, дети из города Савонлинна были на экскурсии.
Во время прогулки несколько школьников отстали от группы, заблудились в лесу и случайно оказались на российской стороне. Они сняли там несколько видео.
Пограничники, прибывшие на место, вернули детей обратно. В настоящее время пограничная служба Финляндии проводит проверку инцидента. Школа пока воздерживается от комментариев.
В ноябре 2023 года Финляндия начала закрывать автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. В декабре два КПП временно открыли, но вскоре вновь закрыли из-за наплыва более 100 просителей убежища. В апреле 2024 года правительство Финляндии приняло решение о бессрочном закрытии границы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru