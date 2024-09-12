Финские школьники сбежали с экскурсии и пересекли границу с Россией

Группа школьников из Финляндии случайно пересекла границу с Россией в районе Кангаскоски, находящемся неподалеку от реки Хиитоланйоки, всего в километре от российской территории. Как сообщает газета Ilta-Sanomat от 12 сентября, дети из города Савонлинна были на экскурсии.

Во время прогулки несколько школьников отстали от группы, заблудились в лесу и случайно оказались на российской стороне. Они сняли там несколько видео.