Финляндия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Финляндия приостановила использование вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Отмечается, что в стране зафиксировали два случая тромбоза церебральных вен, проявившегося через четыре-десять дней после прививки.

THL приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca до получения всех необходимых данных и оценки наличия возможной связи между вакциной и осложнениями.

Вакцинация от коронавируса лекарством от AstraZeneca была прекращена в ряде государств из-за случаев развития тромбоза у привившихся. Позже Европейское агентство лекарственных средств провело исследование и признало вакцину безопасной. Некоторые страны, в частности, Франция, Германия, Испания, Болгария возобновили прививочную кампанию.

