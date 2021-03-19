Финляндия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Финляндия приостановила использование вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
Отмечается, что в стране зафиксировали два случая тромбоза церебральных вен, проявившегося через четыре-десять дней после прививки.
THL приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca до получения всех необходимых данных и оценки наличия возможной связи между вакциной и осложнениями.
Вакцинация от коронавируса лекарством от AstraZeneca была прекращена в ряде государств из-за случаев развития тромбоза у привившихся. Позже Европейское агентство лекарственных средств провело исследование и признало вакцину безопасной. Некоторые страны, в частности, Франция, Германия, Испания, Болгария возобновили прививочную кампанию.
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