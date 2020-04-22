Финляндия намерена в скором времени снять ограничения из-за коронавируса
Власти Финляндии планируют в скором времени начать смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин, сообщает РИА Новости.
По словам Марин, Финляндия начнет поэтапный переход от ограничительных мер к усиленному контролю за эпидемией. Она отметила, что в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Так, ожидается, что с 13 мая не будет продлеваться запрет на собрания более 10 человек. Также решается вопрос о начале занятий для школьников. Между тем, запрет на массовые мероприятия с участием более 500 человек сохранится до конца июля.
По последним данным, в Финляндии обнаружено 4,1 тыс. случаев заражения, 149 человек умерли.
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