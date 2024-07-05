Финляндия собирается ужесточить правила въезда в страну

В Финляндии с 1 сентября в силу вступят поправки в законодательство, согласно которым, ужесточаются правила въезда в страну, сообщает «РЕН ТВ».

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Как ожидается, это позволит более эффективно предотвращать обход правил въезда. Президент должен утвердить данные поправки 5 июля. В законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой власти могут отказать в выдаче вида на жительство.

Также Финляндия планирует ввести и более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища.

Ранее в Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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