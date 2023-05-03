Панина обвинили в оправдании терроризма за пост о теракте на Крымском мосту

Российский актер театра и кино Алексей Панин попал под уголовное преследование по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что Панин опубликовал радостный пост после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

По бывшему месту жительства актера проводились следственные действия. Панин уехал на ПМЖ в Испанию в 2020 году, а в ноябре 2022 года заявил о получении американской визы. Сейчас, по словам артиста, он проживает в США.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о намерении обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Крымский МостТерактТерроризмУголовное ДелоАлексей Панин

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