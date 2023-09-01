Финансовый советник Родин объяснил, как научиться вести личный бюджет

По его словам, нужно вести личный бюджет. В этом могут помочь мобильное приложение, приложения банков, учет в таблицах Excel или на бумаге. Стоит попробовать разные варианты, чтобы по итогу выбрать самый удобный для себя.

Потом нужно записывать, сколько и на что вы потратили денег. Под необязательными тратами можно также подписывать причину, почему вы потратили на это свои средства. После проведенного анализа своих трат можно составлять план на следующий месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

