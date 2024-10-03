Финансист Тучков объяснил, когда и как правильно делать вклады

Он отметил, что для борьбы с инфляцией Центробанк РФ повышает ключевую ставку, в результате банки увеличивают ставки по вкладам.

«Ставки сейчас на уровне 18-23% годовых, что превышает доходность от сдачи недвижимости в аренду... Поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время», – считает эксперт.

Тучков также напомнил, что страхование вкладов государством покрывают суммы до 1,4 млн рублей, поэтому при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках.

Ранее Сбербанк объявил о повышении максимальной ставку по вкладам на срок до одного года до 20%, сообщает RT.

