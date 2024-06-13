Финансист Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день
Если откладывать по 100 рублей в день, то за год можно собрать 36 тысяч рублей. Об этом в беседе с Газетой.Ru рассказал финансист Андрей Пушкарев.
По его словам, на автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей можно накопить за четыре года, но для этого размер зарплаты должен быть не менее 80 тысяч рублей.
Эксперт отметил, что также россияне, не обладающие привычкой делать накопления, могут «открыть вклад без возможности снятия денег без процентов и штрафов», что позволит «избежать искушения потратить деньги на что-то другое».
«Второй способ — долгосрочные инвестиции», — заключил Пушкарев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трёх до 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru