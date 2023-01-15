Эксперт порекомендовал пользоваться финансовыми приложениями, чтобы накопить деньги

В настоящее время существует ряд цифровых решений, помогающих накопить людям деньги, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Андрея Русецкого.

Названа сумма, которую нужно накопить на «черный день»

По его словам, «электронная копилка» сама откладывает финансовую подушку для пользователя. Также в накоплении денег помогают автопереводы. По словам эксперта, упрощают жизнь россиянам и различные финтех-компании. Благодаря им можно копить средства как на старость или дорогие покупки вроде дома или машины, так и на короткие периоды.

О накоплениях на пенсию лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет не поздно накопить достаточно средств на достойное будущее в старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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