Эксперт порекомендовал пользоваться финансовыми приложениями, чтобы накопить деньги

По его словам, «электронная копилка» сама откладывает финансовую подушку для пользователя. Также в накоплении денег помогают автопереводы. По словам эксперта, упрощают жизнь россиянам и различные финтех-компании. Благодаря им можно копить средства как на старость или дорогие покупки вроде дома или машины, так и на короткие периоды.

О накоплениях на пенсию лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет не поздно накопить достаточно средств на достойное будущее в старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

