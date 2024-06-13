Финансист Кричевский призвал россиян не торопиться с покупкой валюты
Россиянам не следует паниковать и подождать с покупками долларов и евро. Об этом Газете.Ru рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.
По его словам, подобные панические покупки способны «смести массу наличности». Он напомнил, что подобные ситуации уже были в 2014, 2020 и 2022 годах.
«Фундаментальных причин для паники нет... Поэтому идеальный расклад — просто переждать или занять валюту у друзей или знакомых», — сказал эксперт.
Кричевский добавил, что покупать валюту следует только в случае острой необходимости.
Ранее кандидат экономических наук, преподаватель ВВГУ Андрей Корень заявил, что покупать наличную валюту ориентировочно до 20–25 июня будет невыгодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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