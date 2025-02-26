Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращаться в Россию

Финансировавшим Вооружённые силы Украины (ВСУ) иностранным компаниям могут запретить возвращаться в Россию. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект от фракции «Новые люди» сообщает РИА Новости.

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В документе речь идёт не только о финансировании ВСУ, но и прочих организаций, чья деятельность «направлена против безопасности России».

«Иностранные компании, которые финансировали ВСУ... не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории России», - говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России могут запретить игру «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», так как её разработчики поддерживают ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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