Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращаться в Россию

В документе речь идёт не только о финансировании ВСУ, но и прочих организаций, чья деятельность «направлена против безопасности России».

«Иностранные компании, которые финансировали ВСУ... не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории России», - говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России могут запретить игру «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», так как её разработчики поддерживают ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

