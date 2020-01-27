Финалистов конкурса «Цветочный джем-2020» определят 8 февраля
Финалисты открытого международного конкурса «Цветочный джем-2020» будут объявлены 8 февраля в рамках конференции, которая пройдёт с 7 по 9 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Проекты финалистов конкурса «Цветочный джем» будут реализованы в общественных пространствах Москвы в тёплый сезон, уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Сама конференция будет открытой: посетить её смогут все желающие. Организаторы говорят, что это площадка не только для специалистов, но и для всех, кто интересуется озеленением городов и ландшафтным дизайном. 7 февраля перед ними выступит председатель экспертного совета конкурса «Цветочный джем - 2020» Энди Стеджен.
Участниками трехдневной конференции станут ведущие российские и иностранные эксперты.
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