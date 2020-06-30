Финалистами конкурса «Новатор Москвы» стали авторы 30 проектов
В финал конкурса на премию мэра «Новатор Москвы» вошли авторы 30 проектов. Всего разработчики и предприниматели столицы подали на конкурс порядка 500 заявок. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, теперь финалисты должны будут представить свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и правительства города. Эксперты выберут 15 лучших из них.
Среди проектов, вышедших в финал, — система мониторинга здоровья тяжелобольных пациентов, препарат для лечения наследственных заболеваний мышечной ткани, новые биокомпозитные материалы для протезирования суставов, новый люминесцентный материал для энергоэффективного освещения, а также микроробот, предназначенный для исследования подземных коммуникаций и трубопроводов.
Победители конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд составляет более 17 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что инновационные компании Москвы получат субсидии на развитие бизнеса.
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