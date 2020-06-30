Финалистами конкурса «Новатор Москвы» стали авторы 30 проектов

В финал конкурса на премию мэра «Новатор Москвы» вошли авторы 30 проектов. Всего разработчики и предприниматели столицы подали на конкурс порядка 500 заявок. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, теперь финалисты должны будут представить свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и правительства города. Эксперты выберут 15 лучших из них.