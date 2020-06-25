Инновационные компании Москвы получат субсидии на развитие бизнеса

Подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития фонд «Московский инновационный кластер» завершил приём документов для предоставления грантов на поддержку инновационных проектов. По словам руководителя Департамента Алексея Фурсина, срок заявочной кампании продлевали неоднократно, чтобы поучаствовать в программе успели все желающие.

За три месяца были поданы 44 заявки от организаций, представляющих сферы от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В их числе технологические компании, МГУ имени Ломоносова и фонд «Сколково».

Общий объём поддержки от города Сергунина оценила в три миллиарда рублей. По каждой одобренной заявке может быть выделено до 200 миллионов рублей в год. Участники Московского инновационного кластера смогут использовать эти средства для компенсации затрат на покупку, строительство или ремонт недвижимости, на базе которой реализован инновационные проект, на покупку оборудования и прав на результаты интеллектуальной собственности, на внедрение или сопровождение программного обеспечения.

Заявленные инновационные проекты пройдут специальную экспертизу, в ходе которой эксперты проанализируют технологическую новизну и социально-экономический эффект для Москвы от их реализации. Список компаний-получателей грантов определят в августе 2020 года.

