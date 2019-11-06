Финалист конкурса «Лидеры России» займется развитием Арктики
Магомед Гехаев - финалист конкурса «Лидеры России» в 2018-2019 годах - получил назначение на пост заместителя гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Ему предстоит курировать вопросы привлечения инвестиций и реализацию проектов в российской Арктике.
До этого Гехаев работал руководителем направления геолого-экономических оценок инвестиционных проектов в ПАО «Газпром нефть». После участия в конкурсе «Лидеры России» в апреле этого года он получил приглашение стать советником директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Накануне он назначен заместителем гендиректора Агентства.
Добавим, Гехаев стал вторым участником «Лидеров России», получившим работу в АНО АПИ. С апреля 2017-го там работает победитель конкурса Максим Дузь. Он, в частности, занимался подготовкой мероприятий Агентства на Петербургском экономическом и Восточном экономическом форумах. Сейчас Дузь является заместителем генерального директора АНО АПИ по проектам в лесной отрасли.
По поручению президента России конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и является флагманским проектом одноименной платформы. Она объединяет 20 самостоятельных проектов.
Ранее НСН писала, что третий сезон конкурса «Лидеры России» оказался богат на регистрацию заявок. В общей сложности было подано 233 830 анкет для участия. Об этом рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Он подчеркнул, что заявки направлялись из всех регионов РФ, а также из 68 стран.
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