Филолог сообщил, какое слово может стать словом года в России

По его словам, у этого слова есть конкуренты. Выбирая слово года, научные организации той или иной страны ориентируются на важность понятий, выражаемых лексическими единицами. По этому критерию слово 2022 года в России определить достаточно легко.

Отмечается, что «спецоперация» может стать словом года и по другому критерию – по частоте употребления в СМИ и соцсетях.

«Поспорить за первое место со "спецоперацией" могут разве что "мобилизация" и "прилет"», — отметил Баранов.

«Раньше слово "прилет" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь», – подчеркнул филолог.

