Филолог сообщил, какое слово может стать словом года в России
Словом года в России, скорее всего, станет «спецоперация», сообщает радио Sputnik со ссылкой на филолога, сотрудника Института русского языка РАН Анатолия Баранова.
По его словам, у этого слова есть конкуренты. Выбирая слово года, научные организации той или иной страны ориентируются на важность понятий, выражаемых лексическими единицами. По этому критерию слово 2022 года в России определить достаточно легко.
Отмечается, что «спецоперация» может стать словом года и по другому критерию – по частоте употребления в СМИ и соцсетях.
«Поспорить за первое место со "спецоперацией" могут разве что "мобилизация" и "прилет"», — отметил Баранов.
«Раньше слово "прилет" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь», – подчеркнул филолог.
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