Актер Горевой расскажет малоизвестные факты о Ломоносове
Документальный фильм из цикла «Великие», посвященный знаменитому ученому, первому русскому академику Михаилу Ломоносову, выйдет в эфир 8 февраля в 23:55 на телеканале РЕН ТВ.
Создатели фильма расскажут о малоизвестных страницах жизни Ломоносова: службе в прусской армии, объявлении в международных розыск, секретной карте арктического похода и истории утраченных научных трудов.
Актер Михаил Горевой, а также эксперты в области экономики, географии, филологии, химии и истории расскажут о влиянии наследия ученого на современность.
Фильм «Ломоносов» — пятый проект цикла «Великие». Ранее вышедшие ленты были посвящены императору Александру III, а также ученым Сергею Королеву, Игорю Курчатову и Дмитрию Менделееву.
