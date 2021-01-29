Филиппины вводят новые правила въезда для иностранцев с 1 февраля
Прибывающие на территорию Филиппин иностранцы должны иметь при себе действующие визы и подтверждение бронирование жилья сроком не менее 7 суток в аккредитованном карантинном отеле или учреждении, сообщает пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок.
Он добавил, что иностранные граждане обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус на шестой день с момента прибытия.
Правительство Филиппин ранее ввело до конца января ограничения на въезд иностранцев из 30 государств, в которых растет заболеваемость коронавирусом. Ожидается, что запрет на въезд может быть продлен указом президента Родриго Дутерте.
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