Филиппины вводят новые правила въезда для иностранцев с 1 февраля

Прибывающие на территорию Филиппин иностранцы должны иметь при себе действующие визы и подтверждение бронирование жилья сроком не менее 7 суток в аккредитованном карантинном отеле или учреждении, сообщает пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок.



Он добавил, что иностранные граждане обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус на шестой день с момента прибытия.