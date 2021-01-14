Новый штамм коронавируса обнаружили на Филиппинах

«Британский» штамм коронавируса обнаружили на территории страны филиппинские медики, сообщается на местном сайте Минздрава.

Руководство страны усилило мониторинг и контроль на границах Филиппин. Отмечается, что новую мутацию выявили у гражданина Филиппин, который прибыл из ОАЭ 7 января. Пассажир был помещен в карантин по прилете.

С начала пандемии на Филиппинах зарегистрировали 492 700 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 699 завершились смертельным исходом.

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Минздрав Великобритании в середине декабря сообщил об обнаружении мутации коронавируса, которая распространяется быстрее обычной SARS-CoV-2. При этом остается неизученным, отличается ли новый штамм по летальности от своего предшественника.



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