Новый штамм коронавируса обнаружили на Филиппинах

«Британский» штамм коронавируса обнаружили на территории страны филиппинские медики, сообщается на местном сайте Минздрава.

Руководство страны усилило мониторинг и контроль на границах Филиппин. Отмечается, что новую мутацию выявили у гражданина Филиппин, который прибыл из ОАЭ 7 января. Пассажир был помещен в карантин по прилете.

С начала пандемии на Филиппинах зарегистрировали 492 700 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 699 завершились смертельным исходом.