Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова попали в список террористов

Уточняется, что в перечень террористов и экстремистов попали исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, а также Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали для него хостел в Подмосковье.

Попадание в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

