Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова попали в список террористов

Фигуранты дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, были внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

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Уточняется, что в перечень террористов и экстремистов попали исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, а также Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали для него хостел в Подмосковье.

Попадание в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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