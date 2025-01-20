Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова попали в список террористов
Фигуранты дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, были внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
Уточняется, что в перечень террористов и экстремистов попали исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, а также Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали для него хостел в Подмосковье.
Попадание в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru