Экс-сотрудник ГИБДД сознался в причастности к убийству Дугиной
Обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину, сообщили «Известия».
Адвокат экс-сотрудника Дмитрий Летуновский заявил, что его подзащитный признал вину в полном объеме и дал показания. Басманный суд Москвы продлил домашний арест Рыбину до 11 сентября.
Бывшего сотрудника ГИБДД задержали 17 апреля. Через Рыбина информация о Дугиной попала к организаторам теракта, в котором погибла журналистка.
Дугина погибла 20 августа 2022 года. Исполнительницей теракта оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru