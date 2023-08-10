Экс-сотрудник ГИБДД сознался в причастности к убийству Дугиной

Обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину, сообщили «Известия».

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Адвокат экс-сотрудника Дмитрий Летуновский заявил, что его подзащитный признал вину в полном объеме и дал показания. Басманный суд Москвы продлил домашний арест Рыбину до 11 сентября.

Бывшего сотрудника ГИБДД задержали 17 апреля. Через Рыбина информация о Дугиной попала к организаторам теракта, в котором погибла журналистка.

Дугина погибла 20 августа 2022 года. Исполнительницей теракта оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СудыУбийствоГИБДД

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