Фигуранты дела о растрате при строительстве «Восточного» получили до 5,5 года колонии
Четыре фигуранта уголовного дела о растрате более 400 млн рублей при подготовке смет строительства объектов космодрома Восточный получили от 4 до 5,5 года колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В частности, столичный Черемушкинский суд Москвы приговорил экс-главу «Федерального центра ценообразования в строительстве» (ФЦЦС) Евгения Ермолаева к 5,5 года колонии и лишил госнаград. Бывший и.о. начальника ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрей Захаров и гендиректор ООО ЦНИИМЦЕН Ольга Зугаева получили по 4,5 года колонии. Генерального директора ООО «Госнорматив» Сергея Поливанова приговорили к 4 годам лишения свободы.
Фигуранты находились под подпиской о невыезде, после оглашения приговора все они были взяты под стражу.
Еще один причастный к растрате, экс-и. о. начальника ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России» Вячеслав Фаткуллин находится в розыске, его дело выделили в отдельное производство.
Как отмечает газета, фигурантам вменяли два эпизода хищения денег ГУ СДА и «Дальспецстроя». Согласно материалам дела, ФЦЦС должен был без привлечения сторонних организаций разработать индивидуальные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на объектах Восточного. Однако ФГУПы и якобы подконтрольные Ермолаеву и аффилированные с ним ЦНИИМЦЕН и «Госнорматив» заключили контракты с коммерческими структурами. На их счета были перечислены средства, позже они оказались в распоряжении фирм-однодневок. С июня 2012-го по июль 2014 года Ермолаев в сговоре с Фаткуллиным и Захаровым, похитил более 400 млн рублей.
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