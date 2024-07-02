Четверо задержанных признались в похищении итальянца в Москве
Четверо фигурантов по делу о похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы дали признательные показания, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следователя в Замоскворецком суде столицы.
В материале уточняется, что все обвиняемые были опрошены и дали признательные показания. Один из фигурантов уголовного дела заявил, что пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца.
В отношении всех обвиняемых будет избрана мера пресечения. Все они проходят по статье «похищение человека организованной преступной группой».
По данным следствия, похищение произошло 28 июня на улице Садовой-Триумфальной. На гражданина Италии с пистолетом напали четверо мужчин, одели ему на голову мешок, заковали в наручники и увезли в Брянск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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