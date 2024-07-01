Правоохранители освободили похищенного в Москве бизнесмена из Италии

В материале уточняется, что все произошло в 8 утра на Садовой-Триумфальной улице. На опубликованных в Сети кадрах видно, как неизвестные заталкивают мужчину с мешком на голове в BMW, после чего увозят в неизвестном направлении. Также уточняется, что на мужчину надели наручники. Похитители направились в Брянск, где удерживали бизнесмена несколько суток. Позднее правоохранителям удалось задержать четверых мужчин, причастных к преступлению.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Им предъявлено обвинение.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточняет, что речь идет о генеральном директоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.

Ранее стало известно, что трое мужчин совершили разбойное нападение на дом экс-гендиректора компании «Росгосстрах» в Подмосковье Дмитрия Маркарова, похитив украшения и более миллиона рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

