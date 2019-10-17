Фигурантов дела «Зимней вишни» попросили отправить под домашний арест

Под домашний арест попросили отправить главе компании-подрядчика, обслуживавшей противопожарные системы в ТЦ Игоря Полозиненко, его помощника Александра Никитина, начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и главу службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Гособвинение мотивировало свое ходатайство тем, что по закону они не имеют права просить суд продлить срок содержания под стражей для этих фигурантов дела.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых – дети.

