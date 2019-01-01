Экс-судья назвал абсурдным обвинение владельцев «Зимней вишни» в создании ОПГ

«Это попытка притягивания более тяжелого обвинения. Под организованной преступной группой понимаются люди, которые создают организацию с противоправной целью – грабежей, убийств, насилие. Это является основной целью группы, хотя они могут друг с другом в карты играть или в театр ходить. Когда говорят о «Зимней вишне» - безусловно, это трагедия, но нужно разделять причины и следствия. Цель наживы, не является сама по себе преступной, получение прибыли - это нормальная экономическая цель. Преступлением является получение прибыли преступным путем. Сама по себе деятельность «Зимней вишни» была законной. Но нарушения правил пожарной безопасности привели к трагедии. Никто специально не поджигал торговый центр, никто не ставил целью убийство людей. Но то, что руководство «Зимней вишни» пренебрегло правилами безопасности, устроило опасное шоу в помещении, из которого трудно выйти, в этом заключается их вина. Именно в этом, а не в том, что они создали ОПГ. Это абсурд, надругательство над здравым смыслом, над правом. Такого нельзя допускать», - подчеркнул он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта прошлого года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.