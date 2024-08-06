Задержанные 24 июня газовики последними проверяли газ в рухнувшем в Тагиле доме

Сотрудники «ГАЗЭКС», задержанные правоохранительными органами в Нижнем Тагиле, последними проверяли газовое оборудование в пятиэтажном жилом доме перед взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате взрыва газа в этом здании погибли десять человек. Отмечается, что среди задержанных есть мастер и двое слесарей.

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек

1 августа в Нижнем Тагиле на улице Сибирской произошел взрыв в жилом доме, что привело к обрушению первого и второго подъездов. Погибли десять человек, десятки получили ранения.

Дом, построенный в 1973 году, был частично разрушен. Износ здания составлял около 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт газоснабжения — на 2042–2044 годы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОбрушениеВзрыв ГазаНижний Тагил

Горячие новости

Все новости

партнеры