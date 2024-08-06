Задержанные 24 июня газовики последними проверяли газ в рухнувшем в Тагиле доме

Сотрудники «ГАЗЭКС», задержанные правоохранительными органами в Нижнем Тагиле, последними проверяли газовое оборудование в пятиэтажном жилом доме перед взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате взрыва газа в этом здании погибли десять человек. Отмечается, что среди задержанных есть мастер и двое слесарей.