Задержанные 24 июня газовики последними проверяли газ в рухнувшем в Тагиле доме
Сотрудники «ГАЗЭКС», задержанные правоохранительными органами в Нижнем Тагиле, последними проверяли газовое оборудование в пятиэтажном жилом доме перед взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В результате взрыва газа в этом здании погибли десять человек. Отмечается, что среди задержанных есть мастер и двое слесарей.
1 августа в Нижнем Тагиле на улице Сибирской произошел взрыв в жилом доме, что привело к обрушению первого и второго подъездов. Погибли десять человек, десятки получили ранения.
Дом, построенный в 1973 году, был частично разрушен. Износ здания составлял около 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт газоснабжения — на 2042–2044 годы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru