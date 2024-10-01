Фигурантам дела о бронежилетах добавили статью о даче взятки

Речь идет о генеральном директоре ООО ГК «Пикет» Андрее Есипове и финансовом директоре компании Виктории Антоновой. Им также вменили статью о даче крупной взятки. А еще один фигурант дела — Михаил Кальченко — обвиняется только в мошенничестве.

По версии следствия, ими были похищены не менее 2,4 млрд рублей, выделенные Минобороны России по госконтракту на поставку более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих. При этом продукция не соответствовала предусмотренным договором требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

