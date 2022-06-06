Суд арестовал шестого подозреваемого в покушении на Соловьева
Басманный суд Москвы арестовал Тимофея Мокия до 3 августа по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Ряд СМИ указал, что Мокий фигурировал в деле группировки националистов Антона Васильева, которые осуществили серию взрывов и нападений на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти в 2008–2009 годах. Предполагается, что арестованный собирал взрывные устройства.
Ранее Telegram-канал Baza передавал, что в подмосковных Люберцах был задержан полный тезка Мокия, его подозревали в поджоге военкоматов в подмосковных Балашихе и Щелково в мае этого года. Другие каналы подтверждают, что имя Мокия было в деле группировки националиста Васильева.
Еще 26 апреля о предотвращении покушения заявил президент РФ Владимир Путин. Он не уточнил имя журналиста, отметив при этом, что «факты и доказательства неопровержимы».
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