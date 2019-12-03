Фигуранта дела о беспорядках в Москве объявили в международный розыск

Как сообщает «Интерфакс», постановление об аресте мужчины было вынесено еще 21 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти

В рамках уголовного дела по событиям 27 июля ранее были арестованы 10 человек. По данным столичной полиции, в той акции участвовали около 3,5 тыс. человек.

