Аналитик: Обязательная регистрация мобильников поможет ловить преступников
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН кого, в первую очередь, коснутся новые меры по регистрации IMEI и как это повлияет на цены в отрасли.
Уже с июля 2021 года в России могут обязать регистрировать мобильные телефоны по заводскому номеру (IMEI), пишет «Коммерсант».
Источник подчеркивает, что регистрация уже используемых на территории России устройств будет бесплатной, оплатить эту услугу обяжут владельцев новых мобильных телефонов: цену и порядок оплаты установит правительство РФ, но в первой версии документа устанавливалось ограничение — не более 100 рублей за регистрацию. Известно, что регистрацией устройств будут заниматься импортеры. Также пройти этот процесс должны будут россияне, которые ввезут новый гаджет из-за границы. При этом телефоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под это требование.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН поддержал новые контрольные меры, отметив, что на добропорядочных гражданах они не скажутся.
«Конечно, регистрация даст новые возможности для оперативно-розыскных мероприятий. Сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвёрдым отношением с законом. Получая лицензии, операторы всё равно всегда расписывались, что будут отвечать на вопросы правоохранителей и это нормально, это не слежка Большого брата. Телефоны перестали быть просто техническим средством, это уже коммуникационный центр. С этими мерами, на самом деле, поздновато спохватились. К тому же, добропорядочным гражданам нечего опасаться, их и так контролируют, эта мера ничего не изменит для них. Хоть новость как будто бы и неожиданная, но к этому всё давно шло», - сообщил эксперт.
На ценах, по его мнению, это скажется в наименьшей степени, так как сегодня эта отрасль и так сильно нагружена, и есть другие поводы поднимать цены.
«Отрасль сегодня слишком нагрузили, и игра идёт по крупному. Операторам постоянно приходится за что-то платить, что-то закупать, ставить, строить и налаживать. А тем временем это частный бизнес, которому говорят «надо сохранить звонки за полгода», «надо вводить G5, это прогресс», надо то, надо сё. На этом фоне, 100 рублей с аппарата, тем более нового, купленного где-то через год, отразится не существенно. Есть множество других поводов поднимать тарифы и цены. А так-то, у нас, пока, самая дешёвая связь в Европе и она по карману даже самым необеспеченным слоям населения», - добавил Букштейн.
Ранее стало известно, что для поддержки российских операторов в связи в период пандемии коронавируса правительство может отложить самые затратные для бизнеса требования «пакета Яровой».
В частности, операторов могут освободить на два года от необходимости ежегодно увеличивать емкость своих хранилищ информации на 15 процентов. Из расчета также могут исключить видеосервисы, так как из-за увеличения потребления такого контента в период карантинных мер операторы будут нести дополнительные расходы.
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