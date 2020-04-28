Аналитик: Обязательная регистрация мобильников поможет ловить преступников

«Конечно, регистрация даст новые возможности для оперативно-розыскных мероприятий. Сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвёрдым отношением с законом. Получая лицензии, операторы всё равно всегда расписывались, что будут отвечать на вопросы правоохранителей и это нормально, это не слежка Большого брата. Телефоны перестали быть просто техническим средством, это уже коммуникационный центр. С этими мерами, на самом деле, поздновато спохватились. К тому же, добропорядочным гражданам нечего опасаться, их и так контролируют, эта мера ничего не изменит для них. Хоть новость как будто бы и неожиданная, но к этому всё давно шло», - сообщил эксперт.

На ценах, по его мнению, это скажется в наименьшей степени, так как сегодня эта отрасль и так сильно нагружена, и есть другие поводы поднимать цены.

«Отрасль сегодня слишком нагрузили, и игра идёт по крупному. Операторам постоянно приходится за что-то платить, что-то закупать, ставить, строить и налаживать. А тем временем это частный бизнес, которому говорят «надо сохранить звонки за полгода», «надо вводить G5, это прогресс», надо то, надо сё. На этом фоне, 100 рублей с аппарата, тем более нового, купленного где-то через год, отразится не существенно. Есть множество других поводов поднимать тарифы и цены. А так-то, у нас, пока, самая дешёвая связь в Европе и она по карману даже самым необеспеченным слоям населения», - добавил Букштейн.

Ранее стало известно, что для поддержки российских операторов в связи в период пандемии коронавируса правительство может отложить самые затратные для бизнеса требования «пакета Яровой».

В частности, операторов могут освободить на два года от необходимости ежегодно увеличивать емкость своих хранилищ информации на 15 процентов. Из расчета также могут исключить видеосервисы, так как из-за увеличения потребления такого контента в период карантинных мер операторы будут нести дополнительные расходы.

