Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартует в столице в ближайшие выходные

Зимний фестиваль «Усадьбы Москвы» объединит 19 исторических мест российской столицы. Он стартует 1 декабря и завершится в последний день календарной зимы - 28 февраля, информирует городской комитет по туризму.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на площадках мероприятий будет воссоздаваться атмосфера зимнего праздника XIX века. Актеры в образах дворян предложат посетителям облачиться в платья той эпохи.

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Кроме того, все желающие смогут научиться танцевать вальс, а также создавать новогодние игрушки по старинным образцам. Программа фестиваля «Усадьбы Москвы» включает 470 с лишним мероприятий - посетителей ждут концерты, спектакли, балы и другие активности.

Некоторые события можно будет посетить только по предварительной регистрации через сайт туристического сервиса Russpass. Одной из ведущих площадок фестиваля станет сад имени Баумана.

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Фото: russpass.ru
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