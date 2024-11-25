Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартует в столице в ближайшие выходные

Кроме того, все желающие смогут научиться танцевать вальс, а также создавать новогодние игрушки по старинным образцам. Программа фестиваля «Усадьбы Москвы» включает 470 с лишним мероприятий - посетителей ждут концерты, спектакли, балы и другие активности.

Некоторые события можно будет посетить только по предварительной регистрации через сайт туристического сервиса Russpass. Одной из ведущих площадок фестиваля станет сад имени Баумана.

