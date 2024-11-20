Сергей Собянин: Проект «Зима в Москве» объединит все зимние фестивали столицы

Проект «Зима в Москве» продолжит цикл культурных, спортивных и гастрономических фестивалей, которые в летний сезон были объединены в мероприятия «Лето в Москве», сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Как и его летний предшественник, он придет в каждый район и предложит огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта», — добавил он.

В проект, который будет работать с 1 декабря, войдут такие зимние фестивали, как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие».

В общей сложности в Москве заработает более 1,9 тысячи площадок, включая 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, на которых пройдут концерты, мастер-классы, лекции и спортивные праздники.

Представители бизнеса и некоммерческие организации при желании могут присоединиться к проекту, подготовив специальное предложение и украсив торговую точку в зимнем стиле.

Помимо прочего на площадках фестиваля будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает», где организуют сбор открыток и подарков для участников спецоперации и ребят из новых регионов.

Благотворительная акция «Добрая елка» поможет исполнить новогодние мечты москвичей в возрасте от трех до 17 лет, которые воспитываются в многодетных или малообеспеченных семьях, проходят лечение либо остались без попечения родителей.

С 27 декабря по 11 января в Гостином Дворе пройдет традиционная елка Мэра Москвы с новогодним театрализованным представлением и интерактивной программой.

