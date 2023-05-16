Фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»
В Москве 20 мая в рамках акции «Ночь в музее» пройдет фестиваль «Спорт есть искусство», сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
«Спорт есть искусство» - яркая коллаборация, где культура и спорт гармонично переплетены в новом, современном формате», - говорится в сообщении.
Гостей ждут увлекательные лекции и познавательные экскурсии, тренировки, танцевальные мастер-классы и ночные забеги.
Например, в «Музеоне» с 14:00 до 15:00 состоится массовая тренировка по стретчингу. В 15:30 начнется лекторий с деятелями искусства и спорта, а в 17:00 стартует танцевальный флешмоб.
В «Лужниках» пройдет иммерсивная экскурсия на самокатах. В Парке Горького, на ВДНХ, в парках «Фили», «Коломенское» и «Сокольники» состоится ночной забег. Участникам выдадут светящиеся аксессуары.
Мероприятие организовано при поддержке департамента в год 100-летия столичного спорта. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте art.moscow.sport.
Главное архивное управление Москвы к 175-летию художника Виктора Васнецова поделилось документами о его жизни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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