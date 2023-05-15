Главархив Москвы опубликовал ценные документы о жизни художника Васнецова
К 175-летию со дня рождения художника Виктора Васнецова Главное архивное управление Москвы поделилось документами о жизни живописца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Главархив Москвы поделился особо ценными документами о жизни художника и интересными фактами его биографии», - рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что значительная часть жизни Васнецова была связана с Москвой. В частности, здесь были созданы его самые известные картины.
Виктор Васнецов также активно сотрудничал с галереей Павла и Сергея Третьяковых. В начале XX века художник создал эскизы рисунков для оформления фасада Третьяковской галереи, за что ему была официально выражена благодарность Московской городской думы.
Собянин напомнил, что в 1912 году в Историческом музее состоялась большая персональная выставка работ Васнецова. А также напомнил, что в Москве работают Дом-музей Виктора Васнецова и Музей-квартира Аполлинария Васнецова.
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