Главархив Москвы опубликовал ценные документы о жизни художника Васнецова

К 175-летию со дня рождения художника Виктора Васнецова Главное архивное управление Москвы поделилось документами о жизни живописца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



«Главархив Москвы поделился особо ценными документами о жизни художника и интересными фактами его биографии», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что значительная часть жизни Васнецова была связана с Москвой. В частности, здесь были созданы его самые известные картины.

Виктор Васнецов также активно сотрудничал с галереей Павла и Сергея Третьяковых. В начале XX века художник создал эскизы рисунков для оформления фасада Третьяковской галереи, за что ему была официально выражена благодарность Московской городской думы.

Собянин напомнил, что в 1912 году в Историческом музее состоялась большая персональная выставка работ Васнецова. А также напомнил, что в Москве работают Дом-музей Виктора Васнецова и Музей-квартира Аполлинария Васнецова.



