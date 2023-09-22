Всероссийский фестиваль профессий «Билет в будущее» впервые пройдет в Липецкой области с 22 по 24 сентября. В нем примут участие более 1000 школьников 6-11 классов. Они узнают о различных профессиях, поучаствуют в партнерских мастер-классах и посетят различные компании во время экскурсий.

Учащиеся смогут попробовать свои силы в более чем 40 востребованных и актуальных профессиях под присмотром опытных наставников, среди которых будут и сотрудники предприятий. В частности, фестиваль пройдет в Липецком металлургическом колледже, Елецком медицинском колледже им. К.С. Константиновой и Чаплыгинском аграрном колледже. Всего партнерами фестиваля станут свыше 20 предприятий.

Участники «Билета в будущее» смогут определиться с выбором профессии. Мероприятие охватит 9 профессиональных сред: аграрную, деловую, креативную, индустриальную, комфортную, здоровую, социальную, умную и безопасную. Школьники пообщаются со специалистами-практиками из различных областей, профориентологами и сверстниками, а также смогут посетить учебные заведения Липецкой области.

С сентября по ноябрь текущего года фестивали профессий «Билет в будущее» состоятся в Москве, Липецке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Кемерове, Саранске, Хабаровске, Калининграде, Красноярске, Уфе и Ростове. Их очно посетят 100 тысяч российских школьников, а в онлайн-формате в них примут участие свыше 6 млн юных россиян. Фестиваль проводится при поддержке Фонда гуманитарных проектов.

