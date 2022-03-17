Фестиваль Пикник «Афиши» больше не будет проводиться
17 марта 202221:18
Фестиваль Пикник «Афиши» больше проводиться не будет. Такое заявление сделал Семен Гальперин, экс-директор по артистам и репертуару «Афиши".
По словам Гальперина, ивент-отдел «Афиши» был расформирован. Он рассказал, что организаторы тщательно готовились к проведения фестивалей в Москве и Петербурге.
Tame Impala и Kings of Leon планировались как хедлайнеры мероприятия. Была создана сцена и велась работа по минимизации использования пластика.
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru