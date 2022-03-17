Фестиваль Пикник «Афиши» больше не будет проводиться

По словам Гальперина, ивент-отдел «Афиши» был расформирован. Он рассказал, что организаторы тщательно готовились к проведения фестивалей в Москве и Петербурге.



Tame Impala и Kings of Leon планировались как хедлайнеры мероприятия. Была создана сцена и велась работа по минимизации использования пластика.





