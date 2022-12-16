Студентка из Петербурга получила 100 тысяч рублей на «МедиаДрайверах»

Оксана Ласточкина из Санкт-Петербурга признана абсолютным победителем интенсива «МедиаДрайверы» по эффективному запуску и развитию проектов в социальных медиа. Организатором проекта выступила автономная некоммерческая организация «Сеть».

В двухдневном курсе приняли участие 100 студентов со всей страны - учащиеся высших учебных заведений по медиа направлениям — журналистика, PR, реклама и связи с общественностью, креативные индустрии. Ребята приехали на VI Всероссийский конгресс молодёжных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения.

Эксперты АНО «Сеть» в ходе интенсива прокачали проекты участников. Совместно были сформированы стратегии развития, проработаны важные этапы для запуска медиа. Каждый слушатель мог получить персональную консультацию на встречах с экспертами, подготовиться к защите проекта на презентации «МедиаДрайверов», чтобы побороться за грант.

ФОТО: пресс-служба АНО «Сеть»

В полуфинал вышли 50 проектов, направленные как на личный бренд, так и на развитие регионов. Проект победителя «Изнутри» был посвящён привлечению молодежи на Камчатку. Оксана ласточкина получила грант в 100 тысяч рублей на развитие своего проекта. Отмечены авторы ещё несколько ярких проектов, среди которых Юлия Мещерякова из Тамбова, Илья Банников из Кирова.

«МедиаДрайверы» прошли уже в четвертый раз за этот год. Ранее команда проекта обучила сотни молодых блогеров и представителей медиаиндустрии в Ярославле, Пятигорске и Липецке. Полезными материалами по итогу интенсивов организаторы делятся в своих социальных сетях «МедиаДрайверы» и АНО «Сеть», а также на партнерских площадках RUTUBE и YAPPY. Мероприятие также поддерживает Общественная палата РФ.

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ФОТО: пресс-служба АНО «Сеть»
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