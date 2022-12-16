Студентка из Петербурга получила 100 тысяч рублей на «МедиаДрайверах»

Оксана Ласточкина из Санкт-Петербурга признана абсолютным победителем интенсива «МедиаДрайверы» по эффективному запуску и развитию проектов в социальных медиа. Организатором проекта выступила автономная некоммерческая организация «Сеть».

В двухдневном курсе приняли участие 100 студентов со всей страны - учащиеся высших учебных заведений по медиа направлениям — журналистика, PR, реклама и связи с общественностью, креативные индустрии. Ребята приехали на VI Всероссийский конгресс молодёжных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения.

Эксперты АНО «Сеть» в ходе интенсива прокачали проекты участников. Совместно были сформированы стратегии развития, проработаны важные этапы для запуска медиа. Каждый слушатель мог получить персональную консультацию на встречах с экспертами, подготовиться к защите проекта на презентации «МедиаДрайверов», чтобы побороться за грант.