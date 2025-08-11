Фермер из Липецкой области рассказал, как начал помогать бойцам СВО

Семья фермеров-участников ярмарки в Хорошево-Мневниках помогает бойцам специальной военной операции и передает на фронт овощи и фрукты, выращенные на своем огороде. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что 35-летний фермер Антон – самый молодой на ярмарке. Мужчина занимается сельским хозяйством вместе с женой.

«Получив в наследство 32 га плодородных полей в Лебедянском районе Липецкой области, супруги решили продолжить семейное дело... Они выращивают и привозят на продажу лук, картофель, морковь, свеклу, а также огурцы, помидоры, фрукты и клубнику», – указано в сообщении.

В 2022 году семья сразу начала искать возможность помочь бойцам на фронте. По словам Антона, он отправляет в зону СВО свои продукты, может довезти что-то до Москвы «или найти того, кто едет в нужном направлении, или просто купить конфеты».

Как отметил фермер, жительницы его района готовят сухие пайки для военных – суповые наборы из овощей и мяса. Многие его односельчане в группах и чатах договариваются о ближайших поездках, помогают бойцам. Так, один из друзей Антона владеет колбасным цехом и передает на фронт сушеное мясо. В свою очередь, ученики местной школы пишут письма для военных, а женщины плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, делают подушки и одеяла, пекут пирожки.

