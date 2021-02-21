Феминистки объяснили Минаеву правила блокировки в Clubhouse

По ее мнению, журналиста забанили западные пользователи.

«В этой соцсети нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Ты можешь поставить дизлайк где угодно, что-то написать, а здесь ничего не остаётся... Само приложение западное и, естественно, оскорбительных высказываний там быть не может. Люди, которые не из России… наверняка отправили Минаева в бан», - пояснила Лазерсон.

Также феминистка настаивает на том, что на Минаева «никакого коллективного доноса не было».

В своем Telegram-канале журналист со ссылкой на организатора трансляции опровергает слова Лазерсон.

Ранее Минаев, собравший рекордный по числу аудитории эфир в 7 тыс. пользователей, заявил о блокировке своего аккаунта в социальной сети Clubhouse.

