Феминистки объяснили Минаеву правила блокировки в Clubhouse
Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали пользователи Clubhouse – это единственный способ «дизлайкнуть» спикера. Об этом заявила изданию «Подъём» фем-активистка Лиза Лазерсон.
По ее мнению, журналиста забанили западные пользователи.
«В этой соцсети нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Ты можешь поставить дизлайк где угодно, что-то написать, а здесь ничего не остаётся... Само приложение западное и, естественно, оскорбительных высказываний там быть не может. Люди, которые не из России… наверняка отправили Минаева в бан», - пояснила Лазерсон.
Также феминистка настаивает на том, что на Минаева «никакого коллективного доноса не было».
В своем Telegram-канале журналист со ссылкой на организатора трансляции опровергает слова Лазерсон.
Ранее Минаев, собравший рекордный по числу аудитории эфир в 7 тыс. пользователей, заявил о блокировке своего аккаунта в социальной сети Clubhouse.
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