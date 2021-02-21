Clubhouse заблокировал главреда Esquire Сергея Минаева
Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт главного редактора Esquire Сергея Минаева из-за недовольства феминисток, написал он в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, его заблокировали после «дискуссии» с феминистками. «Задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты», утром Минаев обнаружил бан своего аккаунта в соцсети.
«Казалось бы – коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного ЗЛА. Но, как мы видим прогрессивное, светлое, и умное ДОБРО не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую», - написал Минаев.
Накануне в Clubhouse Сергей Минаев собрал 7 тысяч слушателей и побил абсолютный рекорд среди российских пользователей. На его аккаунт подписались более 90 тысяч пользователей.
Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Боррель заявил о намерении обсудить ситуацию с Навальным на уровне стран ЕС
- Clubhouse заблокировал главреда Esquire Сергея Минаева
- Серийные поставки танка «Армата» в Российскую армию начнутся в 2022 году
- Обломки двигателя пассажирского Boeing рухнули на жилой квартал в США
- Россия и ОАЭ приступают к совместной разработке сверхзвукового самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru