Clubhouse заблокировал главреда Esquire Сергея Минаева

По словам журналиста, его заблокировали после «дискуссии» с феминистками. «Задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты», утром Минаев обнаружил бан своего аккаунта в соцсети.

«Казалось бы – коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного ЗЛА. Но, как мы видим прогрессивное, светлое, и умное ДОБРО не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую», - написал Минаев.

Накануне в Clubhouse Сергей Минаев собрал 7 тысяч слушателей и побил абсолютный рекорд среди российских пользователей. На его аккаунт подписались более 90 тысяч пользователей.

Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.

