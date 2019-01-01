Адвокат допустил, что Кокорин и Мамаев в колонию не попадут

Суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Футболист «Краснодара» Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, игрок питерского клуба «Зенит» Кокорин — 1 год и 6 месяцев.

Почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский в эфире НСН заявил о вероятности того, что осужденные спортсмены будут отбывать наказание в Москве, минуя колонию (слушайте аудио).

«День в изоляторе сейчас засчитывается за полтора. Значит, им сейчас как за год зачтут, останется в колонии полгода. Пока закон вступит в законную силу, еще какое-то время пройдет день за полтора. Потом отправят в колонию. А, может быть, их оставят в хозяйственной обслуге изолятора и они будут в Москве отбывать (наказание — НСН). У них есть все основания остаться в хозобслуге СИЗО», — считает Островский.

Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасавицкий и младший брат Кокорина Кирилл также получили реальные сроки: 1 год и 5 месяцев, а также 1 год и 6 месяц заключения соответственно. Все участники скандального дела о двух драках в центре Москвы будут отбывать наказание в колонии общего режима. По состоянию на данный момент Кокорины должны отсидеть в колонии 7,5 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 6,5.

