Фем-активистку Лазерсон заблокировали в Clubhouse вслед за Минаевым

Ранее за участие в той же беседе был заблокирован аккаунт главного редактора издания Esquire Сергея Минаева. Лазерсон отмечала, что журналиста забанили пользователи соцсети, так как это единственный способ негативно отреагировать на позицию спикера.

«Забавно, что это сделали противники „новой этики“ и „культуры отмены“. Они так сильно возмущались баном мужчин, но сами меня забанили», — рассказала фем-активистка в беседе с TJ.

Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению.

Между тем, эксперты считают, что популярность нового сервиса может спровоцировать рост мошенничеств. По мнению специалистов, пользователи в полной мере не разобрались в работе Clubhouse, и мошенники пользуются этим, распространяя приложения-шпионы и продавая приглашения в соцсеть по заоблачным ценам, сообщает МИР 24.

