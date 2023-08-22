Байден рассказал, как чуть не потерял жену, машину и кошку на пожаре

Вместе с тем американские СМИ 2004 года сообщали, что ущерб, нанесенный дому Байдена в результате попадания молнии, был минимальным — сгорела лишь кухня. Супруга Байдена, которая не пострадала при пожаре, сама вызвала пожарных. Они сумели взять огонь под контроль за 20 минут.

Ранее Байдена у аэропорта на Гавайях встретили протестующие. Плакаты в их руках гласили: «слишком поздно», «следовало приехать раньше», «действия говорят громче слов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

