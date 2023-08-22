Байден рассказал, как чуть не потерял жену, машину и кошку на пожаре

Американский лидер Джо Байден во время выступления на Гавайях перед местными жителями, пострадавшими от сильных пожаров на острове Мауи, рассказал, что сам почти потерял свою жену Джилл, автомобиль Corvette 1967 года выпуска и кошку во время пожара, который случился в его доме более 15 лет назад. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Вместе с тем американские СМИ 2004 года сообщали, что ущерб, нанесенный дому Байдена в результате попадания молнии, был минимальным — сгорела лишь кухня. Супруга Байдена, которая не пострадала при пожаре, сама вызвала пожарных. Они сумели взять огонь под контроль за 20 минут.

Ранее Байдена у аэропорта на Гавайях встретили протестующие. Плакаты в их руках гласили: «слишком поздно», «следовало приехать раньше», «действия говорят громче слов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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