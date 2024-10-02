Фейковые розыгрыши стали популярной схемой мошенничества в 2024 году

По его словам, все чаще злоумышленники, обещая жертвам ценные призы, обманом выманивают у них деньги с банковских карт. При этом пик мошеннических атак на тему лотерей пришелся на июль и август 2024 года.

«Чтобы получить призовые, сначала надо перевести небольшую сумму – иногда якобы за конвертацию из валюты в рубли, иногда – за лотерейный сбор. В итоге жертва переводит деньги преступникам и при этом компрометирует данные своей банковской карты», – пояснил Одинцов в беседе с «Газетой.Ru».

Также популярной темой для мошенничества стал арест Павла Дурова во Франции. Как отметил эксперт, злоумышленники воспользовались этим событием и начали писать пользователям Telegram от лица сотрудников мессенджера с предложением перенести личные данные на «безопасный ресурс».

Еще один популярный способ кражи личных средств – звонки от имени оператора сотовой связи с предложением подключить новый выгодный тариф или продлить срок действия номера телефона. Затем мошенники просят своих жертв назвать код подтверждения, который придет по SMS, что открывает доступ к личному кабинету услуг мобильного оператора.

Ранее сообщалось, что в 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, напоминает «Радиоточка НСН».

