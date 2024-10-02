Фейковые розыгрыши стали популярной схемой мошенничества в 2024 году
Самой популярной схемой мошенничества в России по итогу третьего квартала 2024 года стали фейковые розыгрыши, сообщил руководитель направления повышения киберграмотности пользователей компании МТС RED Илья Одинцов.
По его словам, все чаще злоумышленники, обещая жертвам ценные призы, обманом выманивают у них деньги с банковских карт. При этом пик мошеннических атак на тему лотерей пришелся на июль и август 2024 года.
«Чтобы получить призовые, сначала надо перевести небольшую сумму – иногда якобы за конвертацию из валюты в рубли, иногда – за лотерейный сбор. В итоге жертва переводит деньги преступникам и при этом компрометирует данные своей банковской карты», – пояснил Одинцов в беседе с «Газетой.Ru».
Также популярной темой для мошенничества стал арест Павла Дурова во Франции. Как отметил эксперт, злоумышленники воспользовались этим событием и начали писать пользователям Telegram от лица сотрудников мессенджера с предложением перенести личные данные на «безопасный ресурс».
Еще один популярный способ кражи личных средств – звонки от имени оператора сотовой связи с предложением подключить новый выгодный тариф или продлить срок действия номера телефона. Затем мошенники просят своих жертв назвать код подтверждения, который придет по SMS, что открывает доступ к личному кабинету услуг мобильного оператора.
Ранее сообщалось, что в 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru