Фейерверки запретят запускать у больниц и жилых домов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил МЧС запретить использовать петарды и фейерверки на расстоянии менее 500 метров от больниц и жилых домов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария в адрес главы ведомства Евгения Зиничева.

Во-первых, это опасно, объясняет депутат. Так, любители пиротехники не всегда могут сделать правильную поправку «на ветер» и особенности использования средств, что чревато ущербом зданию или даже пожаром.

Во-вторых, взрывы могут мешать семьям с маленьким детьми или, например, находящимся в больницах людям в тяжелом состоянии, аргументирует свою точку зрения Фёдоров.

В 2016 году с подобной инициативой выступал Виталий Милонов, на тот момент депутат петербургского ЗакСобрания. Он оценивал безопасное для запуска пиротехники расстояние от домов не менее чем в 100 метров.

