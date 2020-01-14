Фейерверки запретят запускать у больниц и жилых домов
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил МЧС запретить использовать петарды и фейерверки на расстоянии менее 500 метров от больниц и жилых домов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария в адрес главы ведомства Евгения Зиничева.
Во-первых, это опасно, объясняет депутат. Так, любители пиротехники не всегда могут сделать правильную поправку «на ветер» и особенности использования средств, что чревато ущербом зданию или даже пожаром.
Во-вторых, взрывы могут мешать семьям с маленьким детьми или, например, находящимся в больницах людям в тяжелом состоянии, аргументирует свою точку зрения Фёдоров.
В 2016 году с подобной инициативой выступал Виталий Милонов, на тот момент депутат петербургского ЗакСобрания. Он оценивал безопасное для запуска пиротехники расстояние от домов не менее чем в 100 метров.
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